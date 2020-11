Grundschullehrerin Dorothee Kettner hat das Projekt „MentForMigra“ 2015 in Düsseldorf gegründet. Nun ist es an vier Schulen im Kreis Viersen gestartet, darunter das Michael-Ende-Gymnasium in St. Tönis. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)