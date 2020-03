Tipp der Woche : Auf Schlemmer-Tour durch die Apfelstadt

Tönisvorst Lecker essen und die Landschaft samt ihren Sehenswürdigkeiten zu Fuß oder per Fahrrad erkunden: Mit der Apfelstadt-Schlemmer-Tour hat Tönisvorst ein außergewöhnliches Freizeitangebot geschaffen, das zu jeder Jahreszeit seine Spezialitäten hat.

Die Stadt Tönisvorst hat ein Freizeitangebot geschaffen, das kulinarischen Genuss mit Bewegung in der heimischen niederrheinischen Landschaft verbindet. Jede Tour startet um 10 Uhr mit einem Schlemmer-Frühstück im Café Eigenwillig, das sich im denkmalgeschützten Wasserturm in St. Tönis befindet. Das Auto kann am Parkplatz Corneliusstraße, nur ein kur­zes Stück vom Wasserturm entfernt, geparkt werden. Schon beim Frühstücksmenü spielt der Apfel eine Rolle.