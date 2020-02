Tönisvorst : Weiterführende Schulen verzeichnen großen Zulauf

Tönisvorst Für das kommende Schuljahr gibt es gute Anmeldezahlen. Besonders das Michael-Ende-Gymnasium kann eine deutliche Zunahme verzeichnen.

Am Freitag ist die Anmeldewoche für die Viertklässler an den beiden weiterführenden Schulen der Stadt Tönisvorst zu Ende gegangen. In diesem Jahr gab es besonders für das Michael-Ende-Gymnasium (MEG) ein erfreuliches Ergebnis: 134 Jungen und Mädchen möchten im Sommer auf das Gymnasium wechseln, das einen bilingualen, einen klassischen und einen naturwissenschaftlichen Zweig anbietet.

Andererseits hat der Stadtrat bereits beschlossen, an der Dependance der Rupert-Neudeck-Gesamtschule (RNG) im Kirchenfeld festzuhalten und das Schulzentrum im Corneliusfeld zu erweitern. Gut fünf Millionen Euro sollen in ein neues Fachraumzentrum mit 16 Räumen fließen, das im Eingangsbereich des Schulzentrums gebaut wird. Die bisherigen Fachräume werden in Klassenräume umgewandelt. Davon wird auch die RNG profitieren, die sich zu einer gefragten Schule gemausert hat. 2017 ist die RNG aus der Sekundarschule hervorgegangen, seitdem melden sich jedes Jahr um die 100 neue Fünftklässler an.