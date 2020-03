Schwerer Unfall auf der K 23 : Autofahrerin wird lebensgefährlich verletzt

St. Tönis Eine 76-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall am Samstagmorgen lebensgefährlich verletzt worden und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau um 9.40 Uhr auf der Straße Unterweiden (K23) aus Richtung Unterweiden kommend in Richtung St. Tönis.

Gleichzeitig befuhr ein 34-jähriger St. Töniser mit seinem Auto die Kempener Straße/St. Töniser Straße aus St. Tönis kommend in Richtung Kempen. Im Fahrzeug des St. Tönisers saßen auch seine 34-jährige Ehefrau, deren siebenjähriger Sohn und ihre eineinhalbjährige Tochter. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß zwischen der links abbiegenden 76-Jährigen und dem Auto des Familienvaters. Die Seniorin wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und lebensgefährlichverletzt. Die Inssassen des anderen Autos wurden, bis auf den unverletzten Siebenjährigen, leicht verletzt und ins Krankenhaus in Kempen gebracht. Die Unfallstelle wurde für dreieinhalb Stunden gesperrt.