Feedback-Abend : Aussteller zufrieden mit Weihnachtsmarkt

Tönisvorst Das Konzept der Stadt hat überzeugt. Bei einem Feedback-Abend konnten die Aussteller ihrer Kritik und ihren Anregungen freien Lauf lassen. Die Möglichkeit nutzten sie, überbrachten aber auch viel Lob für die Organisatoren.

Kritik Etwas unglücklich sei es gewesen, dass die Buden erst kurz vor Beginn des Marktes am Freitag aufgebaut worden seien. Zudem seien sie nicht dicht gewesen: Einige Aussteller spannten Plastikplanen über die Dächer, um sich vor dem Regenwasser zu schützen. Wie Hergett berichtet, seien die speziell für St. Tönis konzipierten Holzbuden erst in der Nacht zu Donnerstag in der Schreinerei fertig geworden. Zudem seien in zwei der bestellten 22 Buden noch in der Schreinerei Balken gebrochen, so dass zusätzliche Zelte geordert worden seien. Nun sollen die Buden abgedichtet werden und zudem einen Vorbau erhalten, der so konstruiert ist, dass Regenwasser nicht in die Auslage tropfen kann.