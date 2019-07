Diamantenes Priesterjubiläum : 60 Jahre Priester aus Passion

Vor 20 Jahren ist Hermann Josef Klumpen als Pensionär in sein Elternhaus am Rathausplatz in St. Tönis zurückgekehrt. Foto: GdG Kempen-Tönisvorst

St. Tönis Im Juli ist es 60 Jahre her, dass der „St. Töniser Jung“ Hermann Josef Klumpen zum katholischen Priester geweiht wurde.

Pfarrer Klumpen blickt auf ein langes und, wie er sagt, erfülltes Leben zurück. Höhepunkte in seiner Vita sind für ihn die Priesterweihe im Juli 1959 im Aachener Dom und die Primiz, also die erste Messe nach der Priesterweihe in der Heimatgemeinde. „Der ganze Rathausplatz war schwarz vor lauter Menschen“, erzählt der 88-Jährige und blickt aus demselben Fenster, aus dem er vor 60 Jahren geblickt hat, als die Gläubigen kamen, um „ihren“ Pfarrer, den jungen Mann aus ihrer Mitte, zur Primiz abzuholen und in einer feierlichen Prozession zur Kirche St. Cornelius zu begleiten.