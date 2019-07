Stadtrat : Bürgerantrag: Wildblütenwiese anstatt alter Tankstelle

Der Naturschutzverein Tönisvorst schlägt eine Wildblütenwiese an der Stelle der alten Tankstelle am Westring vor. Foto: Heribert Brinkmann

Tönisvorst Der Naturschutzverein Tönisvorst möchte auf dem Gelände der alten Tankstelle am Westring / Zur alten Weberei gerne eine Blühwiese für Insekten errichten.

(hb) In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Stadtrat den Bürgerantrag des Naturschutzvereins Tönisvorst (NaSch TöVo) zur Kenntnis genommen und zur weiteren Beratung in den zuständigen Fachausschuss verwiesen. Die Mitglieder des Naturschutzvereins Tönisvorst wollen ein Habitat für Wildbienen, Insekten und andere Tiere einrichten. In ihrem Bürgerantrag bitten sie die Verwaltung zu prüfen, ob ein Grund für den Abriss der alten Tankstelle am Westring/Zur Alten Weberei besteht. Auf der freien Fläche könnte dann eine Wildblütenwiese entstehen. Engagierte Jugendliche aus dem Verein wollen das Projekt betreuen. Die Stadt ist allerdings nicht Eigentümer des Geländes, sondern der Tankstellenbetreiber SVG (Straßenverkehrsgenossenschaft) in Düsseldorf. Seit 80 Jahren ist das Unternehmen ein genossenschaftlicher Partner im Güterkraftverkehr.