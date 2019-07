XXL-Sandkasten in St. Tönis : Auf dem Alten Markt wird gebuddelt

Da hatten aber viele Kleine und Große Spaß bei der Eröffnung des XXL-Sandkastens am Alten Markt in St. Tönis. Foto: JA/Lübke, Kurt (kul)

St. Tönis Nach geglückter Premiere im vorigen Jahr ist er jetzt wieder da, der XXL-Sandkasten auf dem Alten Markt in St. Tönis. Drei Wochen lang stehen rund 50 Kubikmeter Sand den Kindern zum Buddeln und Bauen zur Verfügung.

Der Verein „Apfelblüte“, der Kinder aus einkommensschwachen Familien unterstützt, ist es, der den Riesensandkasten am Alten Markt initiiert hat. „Wir freuen uns sehr, dass es uns auch in diesem Sommer wieder gelungen ist, die Aktion auf die Beine zu stellen“, sagt Birgit Koenen, Vorsitzende des Tönisvorster Vereins. Ohne Sponsoren und private Spenden aber, das betont sie, wäre das nicht möglich gewesen. Und so bedankt sich Koenen bei der Firma Hammelmann, die Sand und Baucontainer stellt, beim Verein Handwerker in Tönisvorst (HiT), der die Holzeinfassung gebaut hat, bei der NEW, dem Service-Club Round Table und der Sparkasse sowie den vielen privaten Spendern. „Gestern hat mich ein Anwohner angesprochen“, erzählt Birgit Koenen, „der sagt, er freue sich, dass wir das wieder machen, und hat mir ebenfalls eine Spende überreicht.“