Kreis Viersen : Rückbesinnung mit Blick nach vorn

Kreis Viersen Bei einem außerordentlichen Kreisparteitag beschäftigte sich die SPD mit der Lage ihrer Partei. Der Vorsitzende des Landesverbands forderte: „Wir müssen mit der Vergangenheit brechen.“

„Heftige Klatsche“, „Vertrauensverlust“, „ein fürchterliches Wahlergebnis historischen Ausmaßes“ – Udo Schiefner versucht gar nicht erst, die jüngste Vergangenheit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zu beschönigen. Allerdings will der SPD-Bundestagsabgeordnete beim außerordentlichen Kreisparteitag im Restaurant „Am Krickenbecker See“ in Nettetal dennoch Optimismus wecken. „Wir dürfen nicht resignieren und den Kopf in den Sand stecken“, sagt er. Die Partei müsse sich personell und programmatisch neu aufstellen. Er ist zuversichtlich, sagt: „Die Sozialdemokratie ist auch in Zukunft noch da.“