Hedwig Lange, Leiterin der Caritas und der Kleiderstube : Engagement aus christlichem Glauben

Seit 25 Jahren leitet Hedwig Lange (links) die Pfarrcaritas St. Cornelius. Dazu gehört auch die Kleiderstube am Kirchplatz, in der sie jeden Dienstag mit ihrem Team tätig ist. Foto: GdG Kempen-­Tönisvorst. Foto: GdG Kempen-Tönisvorst

St. Tönis Hedwig Lange ist seit 25 Jahren die Leiterin der Caritas und damit auch der Kleiderstube in St. Tönis.

Hedwig Lange engagiert sich seit mehr als 50 Jahren in der katholischen Gemeinde St. Cornelius. Dabei liegen der heute 81-Jährigen die Bedürftigen besonders am Herzen. „Jeder soll einen warmen Mantel haben, der ihn durch den Winter bringt“, findet die St. Töniserin. Aber bei ihr sind das nicht nur leere Worte. Jeden Dienstagnachmittag ist die Seniorin gemeinsam mit zehn weiteren Ehrenamtlerinnen in der Caritas-Kleiderstube am Kirchplatz anzutreffen, wo sie nicht nur dafür sorgt, dass jeder, der Bedarf hat, einen warmen Mantel bekommt. Auch Schuhe, Hosen, Pullover, Schlafanzüge, Bettwäsche, Handtücher, Geschirr, Besteck, Spiele, Puzzle, Kuscheltiere und vieles mehr findet sich in der gut sortierten Einrichtung der Caritas St. Cornelius, deren Vorsitzende Hedwig Lange seit 25 Jahren ist.