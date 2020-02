Tönisvorst : Aufruf zum Protest gegen die Kassenbon-Pflicht

Tönisvorst In einigen St. Töniser Geschäften stehen grüne Sammelboxen, in die Kunden ihre Kassenbons werfen und so gegen die Bon-Pflicht protestieren können, die zum Jahresanfang eingeführt worden ist. Initiiert hat den Protest der Naturschutzverein Tönisvorst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Die Bon-Pflicht verursacht unnötige Papierkosten für die Händler und eine große Menge Müll“, sagt Sprecher Bastian Leuchten. Notwendig seien die Bons nicht, denn moderne Kassensysteme speicherten die Einnahmen digital. Besonders ungünstig sei, dass die Kassenzettel auf Thermopapier gedruckt würden, das sich nicht recyceln lasse. „Das neue Kassengesetz des Bundesfinanzministeriums schadet der Umwelt und den Geschäften“, argumentieren die Jugendlichen, die die gesammelten Bons Anfang März ans Finanzministerium schicken möchten. „So wollen wir die Politik auf Bundesebene auf die Sinnlosigkeit des Gesetzes aufmerksam machen“, sagt Leon Hamacher, Vorsitzender des Vereins. Damit die Aktion ein Erfolg wird, sei es wichtig, dass sich möglichst viele Kunden daran beteiligen.