Tönisvorster Ferienspaß : Bald für Ferienprogramm anmelden

Tönisvorst 2019 nahmen fast 160 Kinder am Tönisvorster Ferienspaß in den Sommerferien teil.

Masken aus Papptellern basteln, Achterbahn fahren und mit Gleichaltrigen spielen: 158 Kinder nahmen 2019 am Tönisvorster Ferienspaß teil, auch für den Sommer ist wieder Programm geplant; vom 20. Juli bis zum 7. August, montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr auf dem Schulgelände im Kirchenfeld, Corneliusstraße 152 in St. Tönis.

Dafür kann man sich in Kürze anmelden, und zwar einmal vom 11. bis zum 13. Februar und dann noch einmal vom 31. März bis zum 2. April jeweils im Verwaltungsgebäude an der Bahnstraße 15 in St. Tönis, 1. Etage, Raum 21, dienstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr, mittwochs von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr. Es können auch einzelne Wochen gebucht werden. Für Kinder aus Vorst wird ein Pendelbus ab Gerkeswiese eingerichtet.