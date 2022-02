Campus-Projekt in Tönisvorst : Campcorn sammelt in zwei Wochen 1600 Unterschriften

Tönisvorst Die Initiative CampCorn setzt sich in Tönisvorst für den Erhalt des Tönisvorster Schulzentrums und des regionalen Grünzugs am Wasserturm ein und sammelt dazu aktuell Unterstützer für ein Bürgerbegehren im Zuge des Campus-Projekts.

Petra Kriesel ist begeistert. „Ich kann es selbst kaum glauben, dass wir in kurzer Zeit so viel Zuspruch bekommen haben“, sagt die St. Töniserin. Bei ihr sortiert die Initiative Campcorn die Unterschriftenblätter des Bürgerbegehrens zum Erhalt des Tönisvorster Schulzentrums und des regionalen Grünzugs am Wasserturm. Aus dem gesamten Stadtgebiet seien in zwei Wochen rund 1600 Unterschriften bei Kriesel und den anderen Sammelstellen abgegeben worden. „Wir haben die Unterschriftensammlung erst gestartet und feiern schon Bergfest“, freut sich Stephanie Wickerath von der Initiative. Viele Bürger hätten selbst Werbung für das Alternativ-Konzept gemacht und in der Nachbarschaft gesammelt.