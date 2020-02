Ortsbegehung im Neubaugebiet Von-Sahr-Straße : Probleme mit Ansage

Einige Probleme gibt es im Neubaugebiet auf der ehemaligen Friedhof-Erweiterungsfläche. Die Situation schauten sich jetzt Politiker und Vertreter der Stadtverwaltung mit einigen Anwohnern an Ort und Stelle an. Foto: Wolfgang Kaiser. Foto: Wolfgang Kaiser

St. Tönis Mitglieder der Fachausschüsse Planung sowie Bau- und Verkehr trafen sich zur Ortsbegehung im Neubaugebiet Von-Sahr-Straße. Bewohner hatten auf Missstände aufmerksam gemacht, die Bürger schon vor Jahren prognostiziert haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephanie Wickerath

Einige Bewohner des Neubaugebiets Von-Sahr-Straße beklagen, dass der Gulli das Wasser nicht aufnehme, wenn es regnet, dass es zu wenige Parkplätze im Baugebiet und im Umfeld gebe und die Verkehrsführung zu brenzligen Situationen führe, weil die Einmündungen unübersichtlich seien. Die CDU-Fraktion, an die sich die Bürger gewandt hatten, schlug vor, sich die Probleme vor Ort anzusehen, und so trafen sich Mitglieder des Planungsausschusses und des Bau- und Verkehrsausschusses jetzt im Neubaugebiet. Jedoch kamen keine Anwohner der benachbarten Schäferstraße zur Begehung. Die hätten die Politiker daran erinnern können, dass sie bereits im November 2012, als Stadt und Politik erstmals in Erwägung gezogen hatten, aus der Friedhofserweiterungsfläche ein Neubaugebiet zu machen, auf einige der Probleme aufmerksam gemacht haben, die die Bewohner des Neubaugebiets jetzt monieren.

Zur Verkehrsproblematik hatten die Anwohner der Schäferstraße damals geschrieben: „Die Einmündung Schäferstraße in die Friedrichstraße ist ein Nadelöhr. Wir bitten, weitere Anfahrtsmöglichkeiten einzubeziehen, etwa über den vorhandenen, aber gesperrten Weg zwischen Schelthofer Straße und Friedrichstraße.“ Die Politiker hatten diese Anregung nicht aufgegriffen. Zum Thema Parkplätze hieß es damals von Seiten der Bürger: „Die Situation ist bereits angespannt. Die Parkplätze im Wendehammer zu streichen, ist eine Fehlplanung. Wir bitten, Ausgleich für die wegfallenden Plätze zu schaffen und im neuen Wohngebiet ausreichend Parkplätze sicherzustellen.“

Info Mehr Verkehrsprobleme durch weitere Neubauten Auf dem Grundstück einer ehemaligen Gärtnerei an der Friedrichstraße will ein Investor 43 Wohnungen bauen. Erschlossen werden sollen sie über die Friedrichstraße, für die das laut Gutachten eine Verkehrszunahme von 100 Fahrzeugen pro Tag bedeutet, und die Anton-Beusch-Straße, für die mit rund 60 Fahrzeugen mehr zu rechnen sei. Die Politiker sahen sich das Grundstück an. Einige bezweifelten, dass die Friedrichstraße den Verkehr aufnehmen kann.

Auch das ist nicht geschehen. „Dies ist kein Parkplatz“, heißt es auf Schildern vor einer Doppelhaushälfte an der Von-Sahr-Straße, „Sie hindern uns daran, auf unser Grundstück zu gelangen, und behindern zudem Rettungsfahrzeuge.“ Auch die Politiker sahen bei ihrem Rundgang durchs Neubaugebiet an einigen Stellen Autos außerhalb der dunkelgrau gekennzeichneten Parkflächen stehen. Außerdem hatten Bürger schon 2012 darauf hingewiesen, dass die Schäferstraße in der Senke einer ehemaligen Kiesgrube liege. „Bei Starkregen fließt das Wasser vom Friedhof in Richtung Schäferstraße. Wird die Fläche versiegelt, kann das Wasser nicht mehr versickern“, hieß es in dem Schreiben an Politik und Stadtverwaltung. Tatsächlich beklagen die Neubürger jetzt, dass der Kanal das Regenwasser nicht aufnehmen könne.

Auch der Verwaltung waren seinerzeit Bedenken gekommen ob der Dimension des Neubaugebiets. So hatte Stadtplaner Reiner Linden im Planungsausschuss vorgeschlagen, 5500 Quadratmeter im südöstlichen Teil, die an den Friedhof angrenzen, doch für eine Erweiterung zu behalten beziehungsweise einen Freibereich zu lassen. Das hatten die Politiker abgelehnt. Sie sprachen sich einstimmig dafür aus, das gesamte Gebiet zu überplanen und den Bebauungsplan in Gänze umzusetzen. Und so wurden auf den zwei Hek­tar zwischen Schäfer-, Friedrich- und Schelthofer Straße 24 Grundstücke zwischen 250 und 360 Quadratmetern erschlossen, auf die zwölf Doppelhäuser und zwölf Reihenhäuser gebaut wurden, die jetzt alle bewohnt sind.