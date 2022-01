Campus-Projekt in Tönisvorst : CDU will Gutachten zu Campus-Ideen für St. Tönis

CDU will Gutachten zu Campus-Ideen für St. Tönis

Campus-Projekt in Tönisvorst

St. Tönis Die CDU setzt für die vier Ideen zum Campus-Projekt in St. Tönis auf externe Hilfe: Eine Machbarkeitsstudie und ein Wirtschaftlichkeitsgutachten sollen die Vorschläge genauer beleuchten. Man brauche eine Entscheidungsgrundlage, um die für Tönisvorst effizienteste Lösung zu finden.

Die Tönisvorster CDU-Fraktion will dafür sorgen, dass die Verwaltung ein externes Wirtschaftlichkeitsgutachten sowie eine externe Machbarkeitsstudie zum Campus-Projekt in Auftrag gibt. Das hat die CDU jetzt beantragt. Insgesamt vier Ideen zum Projekt sollen konkret untersucht werden.

Zum einen geht es um die Idee „Campus Tönisvorst“ – die Idee der Verwaltung: Neubau und Zusammenlegung von Verwaltung, Rupert-Neudeck-Gesamtschule (RNG) und Michael-Ende-Gymnasium (MEG) auf dem Gelände am Wasserturm, Aufgabe des Standortes Kirchenfeld und Corneliusfeld mit Veräußerung der Flächen, auf den frei werdenden Flächen klimafreundliches und bezahlbares Wohnen.

Die Idee aus der Bürgerschaft, „Camp-Corn“, sieht die Zusammenlegung von RNG und MEG am Corneliusfeld vor, außerdem die Aufgabe des Standortes Kirchenfeld, die Veräußerung der Fläche, auf der frei werdenden Fläche klimafreundliches und bezahlbares Wohnen und die Ertüchtigung und Neubau Schulgebäude Corneliusfeld.

Die Idee des Michael-Ende-Gymnasiums ist der Neubau und Zusammenlegung der Verwaltung und RNG auf dem Gelände am Wasserturm, die Aufgabe des Standortes Kirchenfeld, die Veräußerung der Fläche, außerdem klimafreundliches und bezahlbares Wohnen auf der frei werdenden Fläche und die Ertüchtigung Schulgebäude Corneliusfeld.

Und schließlich gibt es noch die Idee „Fachraumzentrum“– ein Beschluss des Rates: Ertüchtigung der Bestandsgebäude Kirchenfeld und Corneliusfeld mit der Erweiterung des Schulstandortes Corneliusfeld um das geplante Fachraumzentrum sowie klimafreundliches und bezahlbares Wohnen in Neubaugebieten.

Die CDU betont in ihrem Antrag an Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD), dass das Campus-Projekt das „mit Abstand größte und für die Bürgerinnen und Bürger von Tönisvorst finanziell risikoreichste Projekt ist, das es bisher gegeben hat.“ Ziel müsse daher sein, die für Tönisvorst effizienteste Lösung zu erarbeiten. Um dies zu garantieren, brauche man eine Entscheidungsgrundlage. Hier eigneten sich eine Machbarkeitsstudie und ein Wirtschaftlichkeitsgutachten von externer Seite – zu jeder der vier Ideen. Dieses Verfahren helfe, möglichen Schaden von den Bürgern in Tönivorst abzuwenden.