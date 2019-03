Tönisvorst : Erdgasfernleitung Zeelink: Arbeiten beginnen im April

Die Gasfernleitung von Aachen bis ins Münsterland verläuft auch über das Tönisvorster Stadtgebiet. Die Arbeiten beginnen am 11. April. Foto: Open Grid Europe

Tönisvorst Markierungen mit Trassierbändern – zum Beispiel in Höhe des Kreisels an der Markant-Tankstelle – deuten es schon an: Voraussichtlich noch diesen Monat wird mit den Bauarbeiten für die Erdgasfernleitung Zeelink begonnen.

Die verläuft von Eynatten in Belgien, südlich von Aachen, bis nach Legden im Münsterland und führt dabei auch über Tönisvorster Stadtgebiet. Dafür wird eine rund 30 Meter breite Trasse gelegt. Im Wesentlichen betroffen sind die Landwirte, Wirtschaftswege und der Kreisel an der Markant-Tankstelle.

Im Bereich Stockweg nimmt das Tönisvorster Stadtgebiet die spätere Pipeline auf. Dann verläuft die Trasse gerade Richtung Nord-Westen, kreuzt die Düsseldorfer Straße kurz vor dem Südring, folgt einem kurzen Stück dem Südring Richtung Vorst, biegt ab, verläuft westlich um das Gewerbegebiet Tackheide und steuert danach auf den Kreisel an der Markant-Tankstelle zu und verlässt danach Richtung Kempen-St. Hubert das Stadtgebiet wieder.

Behinderungen sind zu erwarten. Von der Baumaßnahme im Wesentlichen betroffen sind landwirtschaftliche Flächen und Wirtschaftswege. Große Landstraßen, die von der Maßnahme tangiert werden, sind die Düsseldorfer Straße, der Südring und die Straße Biwak. Sofern es hier zu Verkehrsbehinderungen kommt, wird dies im Einzelnen auf der städtischen Internetseite bekannt gemacht.

Ansonsten kann es für den Transport der Baufahrzeuge zu kurzfristigen – sprich ein paar Stunden – Verkehrsbehinderungen kommen. Auch die werden später gemäß Bauzeitenplan im Einzelnen auf der städtischen Internetseite unter Verkehrsbehinderungen veröffentlicht. Der Baubeginn für die Trasse ist aktuellen Angaben zufolge der 11. April.

(RP)