Frühlingsfest des Werberings: Buntes Stadtfest bald in St. Tönis

Buntes Stadtfest bald in St. Tönis

St. Tönis Der Frühling ist allerorts zu sehen und zu spüren. Man verspürt wieder verstärkt Lust, sich im Freien aufzuhalten. Eine gute Gelegenheit dafür bietet St. Tönis am 30. und 31. März: Das Frühlingsfest des Werberings steht an.

Dicke Jacken und Pullis dürfen nun verstaut werden, Kleidung für wärmere Tage ist angesagt. Die Modegeschäfte präsentieren am Samstag und Sonntag, 30. und 31. März, die Frühlingsware und die aktuellen Modetrends: Outfits für Damen, Herren und den Nachwuchs in allen Farben und verschiedenen Variationen. Für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein, um perfekt gekleidet in die blühende Jahreszeit durchstarten zu können.