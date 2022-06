Projekt in Moers : Radschnellweg soll ab 2025 entstehen

Moers Stadt und Straßen NRW haben eine Planungsvereinbarung für das Wegstück des RS1 auf Moerser Gebiet unterzeichnet. Jetzt geht es in die Planung der Strecke, die auf 3,5 Kilometern durch die Grafenstadt verlaufen wird.

In den vergangenen Monaten haben die Stadtverwaltungen in Moers und Duisburg die Voraussetzungen für die nächsten Planungsschritte geschaffen. Für die in einer durch die Städte beauftragten Machbarkeitsstudie vorgeschlagene Strecke für den RS1 in Moers werden bereits bestehende Straßen genutzt. Von der Duisburger Stadtgrenze aus führt die vorgeschlagene Trasse in nordwestlicher Richtung in Richtung Innenstadt und Bahnhof Moers.