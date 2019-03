St. Tönis: Senioren freuen sich auf den Tierbesuch

Info

Viele Unterstützungsleistungen für Bewohner und Patienten basieren auf dem Engagement von Ehrenamtlern. Circa 60 Ehrenamtler sind in den Seniorenhäusern in den verschiedensten Bereichen aktiv. Interessierte, die einen Teil ihrer Zeit mit einem Ehrenamt verbringen möchten, können sich an die Leitung Seniorenhilfe, Sekretariat Vera Böhmer, Telefon 02151 99-1512 wenden.