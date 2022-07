Nach schwerem Unfall in Hückeswagen : FDP fordert umgehend eine Ampel für Westenbrücke

Westenbrücke Bis zum Bau eines Kreisverkehrs an der Einmündung B 237 / K 5 im Rahmen der äußeren Ortsumgehung soll ein Provisorium aufgestellt werden – für mehr Verkehrssicherheit.

Die Einmündung der Kreisstraße 5 auf die Bundesstraße 237 in Westenbrücke stellt eine der schwierigsten Ecken in Hückeswagen für den Verkehr dar. Denn gerade für die Linksabbieger Richtung Hückeswagen ist es mitunter schwierig, die Lage richtig einzuschätzen. Ist doch der Verkehr, der in Richtung Wipperfürth unterwegs ist und aus der Kurve kommt, erst spät zu erkennen. So kracht’s dort auch häufiger als an anderen Stellen im Stadtgebiet. Laut Auswertung der Polizei hat es seit 2017 insgesamt 16 Unfälle im Einmündungsbereich gegeben, 14 Verkehrsteilnehmer wurden in diesem Zeitraum leicht und zwei schwer verletzt. Dazu kam der Tod eines 78-jährigen Rollerfahrers am 14. Juni. Dieser schwere Unfall hat jetzt die Hückeswagener FDP dazu veranlasst, einen Brief an den Landesbetrieb Straßen.NRW zu schicken. Darin fordern Ortsvorsitzende Nelli Lechner und Fraktionschef Jörg von Polheim, dass bis zum Bau eines Kreisverkehrs an dieser Stelle eine Ampel aufgestellt wird – und das schon kurzfristig.