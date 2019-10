Verein Hunde für Menschen in Solingen : Gutmütige Vierbeiner regen alle Sinne an

Gutmütige Vierbeiner regen alle Sinne an

Verein Hunde für Menschen in Solingen

Solingen Die Mitglieder des Vereins „Hunde für Menschen“ besuchen mit ihren eigenen Haustieren regelmäßig Senioreneinrichtungen.

Der Pudel und die anderen beiden Vierbeiner – ein Labrador-Ridgeback und ein West Highland White Terrier – scheinen sich nicht nur gut zu verstehen, sondern sind offensichtlich auch bei ihren Beobachtern beliebt: Nahezu jeder will sie mal streicheln oder berichtet von Erfahrungen mit eigenen Haustieren. „Sie haben nur noch Augen für die Hunde“, sagt Katrin Gebhard, Mitarbeiterin im sozialen Dienst im evangelischen Wohn- und Pflegezentrum an der Cronenberger Straße. Dort sind die Mitglieder des Vereins „Hunde für Menschen“ zweimal im Monat zu Gast.

Kontakt Derzeit gehören acht Besuchsteams mit Hunden unterschiedicher Rassen im Alter zwischen 18 Monaten und neun Jahren zum Verein „Hunde für Menschen.“ Weitere Interessenten können sich an Beate Trautrim wenden unter Telefon: 0176/86 09 26 23.

„Die Gruppe ist mir bei einem Tierheim-Fest aufgefallen, dort haben wir dann die Nummern ausgetauscht“, erzählt Gebhard. So ist der tierische Besuch zu einer festen Institution geworden. „Wir sind mit unseren Hunden regelmäßig unter anderem auch im Malteserstift und im Evangelischen Altenzentrum in Aufderhöhe“, erzählt Beate Trautrim. Auch eine Einrichtung in Düsseldorf gehört zu den Nutznießern ihrer ehrenamtlichen Arbeit.