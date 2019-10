B 229 zwischen Solingen und Langenfeld : Arbeiten an Baustelle gehen in die nächste Runde

Arbeiten an Baustelle gehen in die nächste Runde

Solingen Auch das zweite „Baustellenwochenende“ mit besonderen Verkehrseinschränkungen auf der B 229 zwischen Langenfeld und Solingen verlief wie geplant.

(red) Auch das zweite „Baustellenwochenende“ mit besonderen Verkehrseinschränkungen auf der B 229 zwischen Langenfeld und Solingen verlief wie geplant. Das teilt die Pressestelle der Stadt Langenfeld mit. Saniert wird das Teilstück zwischen Einmündung Turmstraße (Langenfeld) und Gabelung an der Eisenbanbrücke nach Ohligs und Aufderhöhe.

Am kommenden Wochenende (Freitag, 11. Oktober, 9 Uhr, bis Montag, 14. Oktober, 5 Uhr) wird der Verkehr mit Einbahnstraße und Vollsperrung ähnlich geführt wie am vergangenen Wochenende. Der Unterschied: Diesmal ist von Langenfeld aus die Verbindung nach Ohligs frei, während Aufderhöhe nicht direkt zu erreichen ist.

Von Langenfeld kommend ist die Straße Landwehr direkt an der Ampel im Gabelungsbereich gesperrt. Es gibt keine Verbindung nach Aufderhöhe. Die Umleitung nach Aufderhöhe und Höhscheid führt über Leichlingen und die Opladener Straße (Solingen). In der Gabelung von Langenfeld nach links in Richtung Ohligs kann der Verkehr über eine Einbahnstraße fließen.