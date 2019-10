Batterie-Obus in Solingen : Hoffnungsträger BOB steht in Startlöchern

Alles fertig: Die Arbeiten am Wendeplatz in Gräfrath sind abgeschlossen. Nun fehlen nur noch Sträucher und Bäume für die Mittelinsel. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Noch in diesem Monat erfolgt der Startschuss für die neuen Batterie-Obusse auf der Linie 695. Umbauten sind beendet.

In der vergangenen Woche gaben einmal mehr die Bauarbeiter den Ton an. Aber inzwischen sind die Maßnahmen an der Endhaltestelle Abteiweg abgeschlossen. Nur noch ein paar Büsche und Bäume müssen gepflanzt werden, so dass dem Start des neuen Hoffnungsträgers im Solinger Verkehr nicht mehr im Wege stehen dürfte. Wie eine Sprecherin der Verkehrsbetriebe bei den Stadtwerken Solingen (SWS) am Dienstag bestätigt hat, werden insgesamt vier der neuen batteriebetriebenen Obusse (BOB) noch in diesem Monat den regulären Betrieb auf der Linie 695 zwischen Meigen und Gräfrath aufnehmen.

Damit beginnt knapp zwei Jahre, nachdem das 15-Millionen-Projekt der SWS sowie der Bergischen Universität zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist, der Härtetest für die neuartige Technologie, die auf Dauer sämtliche Dieselbusse in der Klingenstadt überflüssig machen könnte. Und nicht allein das: Denn sollten sich die BOB als Alternative zu gewöhnlichen Bussen erweisen, wäre es aus Sicht der Verantwortlichen vielleicht sogar möglich, die Batterie-Obusse später zu einer Art Solinger „Exportschlager“ für andere Städte zu entwickeln.

INFO Endgültige Bordsteine wurden verlegt Foto: Meuter, Peter (pm) Maßnahme Am Abteiweg wurden auf der Mittelinsel des Wendehammers ein WC-Häuschen und ein Trafo-Häuschen errichtet. Am Letztgenannten können die Batterien der Busse geladen werden. Die Bordsteine wurden erneuert. Die 2018 verlegten Straßenabgrenzungen waren nur provisorischer Natur. Technik Im Regelfall werden die Batterien der Obusse während der Fahrt unter den Oberleitungen aufgeladen. Das hat den Vorteil, dass die Fahrzeuge auch dann elektrisch betrieben werden können, wenn sie nicht „unter Draht“ unterwegs sind. Auf Dauer könnten so Dieselbusse in Solingen überflüssig werden. Zudem wäre das Modell auch auf andere Städte, die etwa Straßenbahnen haben, übertragbar.

Das ist jedoch bis auf Weiteres Zukunftsmusik. Zunächst einmal müssen sich die Fahrzeuge im Alltag des hiesigen Straßenverkehrs bewähren. Weswegen die Busse augenblicklich in der Werkstatt stehen, wo sie technisch für den Regel-Betrieb fit gemacht werden. Parallel laufen darüber hinaus die Schulungen für die Fahrer weiter. „Das Ziel ist es, dass alle unsere Fahrer eine BOB-Einweisung erhalten, so dass jeder von ihnen auf der Linie 695 eingesetzt werden kann“, sagte die SWS-Sprecherin.

Dabei bedarf aber nicht nur das Personal eines Trainings. Auch die Fahrstrecke der 695 wurde in den zurückliegenden Wochen und Monaten einmal mehr einer Ertüchtigung unterzogen. So wurden an der Alleestraße neue Weichen beziehungsweise Oberleitungen installiert, die in den nächsten Tagen technisch abgenommen werden. Und an der Endhaltestelle der Linie 695 am Abteiweg in Gräfrath liefen die eingangs erwähnten Umbauarbeiten.

Diese hatten zwischenzeitlich bei Anwohnern des Abteiweges für Fragen gesorgt. Beispielsweise wurde moniert, dass Bordsteine, die erst im Vorjahr eingesetzt worden waren, nun wieder ausgetauscht wurden. Den Vorwurf, die Baustelle nicht ausreichend geplant und somit Gelder verschwendet zu haben, wiesen die Verkehrsbetriebe nun indes zurück.

„Bei den ersten Bordsteinen handelte es sich lediglich um Provisorien“, sagte die Sprecherin der Stadtwerke am Dienstag auf Nachfrage. Die neuen dauerhaften Befestigungen dienten dazu, dass fortan auch die Ziehharmonika-BOB am Wendehammer des Abteiweges problemlos die Kurve nehmen könnten, hieß es bei den Solinger Verkehrsbetrieben. Denn tatsächlich, so die Sprecherin, seien diese BOB mit ihren exakt 19 Metern noch einmal einen Meter länger als gewöhnliche Gelenk-Busse.