Ungewöhnlicher Gottesdienst in Düsseldorf : Warum Hunde ihren Segen bekommen

Düsseldorf In der Andreaskirche in der Düsseldorfer Altstadt segnete Pater Elias etwa 100 Haustiere. Eine Frau war extra aus Frankfurt mit ihrem 13 Jahre alten Hund gekommen.

Der schwarze Chihuahua Carlito wäre in der vergangenen Woche beinahe an seiner Herzkrankheit gestorben. „In der Tierklinik konnte er gerettet werden und ich bin froh, dass Carlito überlebt hat“, sagt Tania Angel. Sie reiste am Sonntag mit ihrem 13 Jahre alten kleinen Hund extra aus Frankfurt nach Düsseldorf, damit er in der Andreaskirche in der Altstadt von Pater Elias gesegnet werden konnte. Das Interesse an der Tiersegnung sei groß gewesen, sagt der Pater. Schon vor Wochen habe er Anfragen per Telefon und per E-Mail erhalten.