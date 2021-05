Antisemitismus in Solingen : Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen

In der Nacht hatten Unbekannte am Solinger Rathaus die israelische Flagge verbrannt, die dort erst kurz zuvor gehisst worden war. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Solingen In der Nacht auf Donnerstag war am Solinger Rathaus eine gehisste Israel-Flagge verbrannt worden. Das Entsetzen und die Wut nach dem „schändlichen Vorgehen“ ist groß.

An klaren Worten fehlte es bereits am Donnerstag nicht, als i n der Nacht zuvor Unbekannte die israelische Fahne vom Flaggenmast vor dem Rathaus herunter genommen und verbrannt hatten . Dieser Vorfall wurde laut Stadtverwaltung gefilmt und über die sozialen Medien verbreitet.

Erst am Mittwoch war die israelische Flagge vor dem Solinger Rathaus in Erinnerung an die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und dem Staat Israel am 12. Mai 1965 gehisst worden.