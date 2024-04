Fortschritte bei Gesprächen über Gaza-Waffenruhe Wettlauf gegen den Krieg

Ägypten forderte die Hamas laut dem Nachrichtenportal auf, die Gelegenheit zu ergreifen, die sich aus dem erhöhten Druck der USA auf Israel ergebe. Washington war in den vergangenen Tagen von der bedingungslosen Unterstützung für Israel abgerückt und hatte den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu aufgefordert, mehr für die Versorgung der notleidenden Zivilisten in Gaza zu tun. Netanjahus Außenminister Israel Katz sagte, bei den Verhandlungen in Kairo seien sein Land und die Hamas so nah an einer Einigung, wie sie es seit der Feuerpause im November nicht mehr gewesen seien.