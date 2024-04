Israel gegen Iran Der Schattenkrieg wird zum offenen Duell

Rettungskräfte in Damaskus arbeiten an einem zerstörten Gebäude, das bei einem Luftangriff getroffen wurde. Bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff in der syrischen Hauptstadt Damaskus ist nach Angaben aus Teheran ein General der iranischen Revolutionsgarden getötet worden.

Foto: dpa/Omar Sanadiki