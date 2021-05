Umfrage bei Unternehmen im Bergischen Land : Der Mittelstand ist wieder zuversichtlich

Solingen / Remscheid / Leverkusen Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform und Crefo-Factoring befragten Unternehmen aus Solingen, Remscheid, Leverkusen und Umgebung. Nur 140 Firmen haben sich an der Umfrage beteiligt, im Vorjahr waren es mehr als doppelt so viele.

Die Stimmung ist im Vergleich zum Vorjahr besser geworden. Nach dem jähen Absturz der Wirtschaft zu Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr haben die Wirtschaftsauskunftei Creditreform und die Tochtergesellschaft Crefo-Factoring – beide Unternehmen sind an der Kuller Straße ansässig – erneut mittelständische Unternehmen in Solingen, Remscheid und Leverkusen und Umgebung befragt und festgestellt: „Die Stimmung unter den Mittelständlern in der Region hat sich deutlich aufgehellt.“ Gleichwohl „belastet die Corona-Krise die Stimmung in der mittelständischen Wirtschaft weiterhin stark“.