Pulverfass Nahost Netanjahu muss beidrehen

Es ist zynisch, aber die Strategie der terroristischen Hamas ist bis jetzt aufgegangen. Der brutale und menschenverachtende Anschlag auf Israel, bei dem mehr als 1200 Menschen, hauptsächlich Jüdinnen und Juden, bestialisch massakriert wurden, hat den erwarteten Gegenschlag ausgelöst. Durch die harte Kriegsführung in Gaza mit mehr als 33.000 Toten laut der Hamas-Gesundheitsbehörde ist Israel in der Welt isoliert worden. Ungerechterweise angesichts des Anlasses, aber das war zu erwarten. Und schlimmer für Israel: Das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten ist schwer beschädigt. Das Tischtuch zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und US-Präsident Joe Biden ist zerschnitten, spätestens seit der Tötung der sieben am Konflikt unbeteiligten Helfer der Organisation World Central Kitchen. Für die Hamas ist das ein wichtiger Erfolg. Zugleich wächst die innerisraelische Kritik am Premier, am Sonntag waren rund 50.000 Menschen in Jerusalem auf der Straße. Sie fordern die Freilassung der Geiseln, auch wenn das den Sieg über die Hamas kosten würde.