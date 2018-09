Tierheim-Serie 2018: Kitten-Alarm in Solingen

Solingen Eine niedliche Katzenbande ist von der Straße in das Tierheim Solingen eingezogen. Mit viel Fingerspitzengefühl versuchen die Mitarbeiter nun das Vertrauen der Kitten zu gewinnen. Außerdem im Video: elf neugierige Chinchillas und der freundliche Boxer-Pitbull-Mix Daggie.

So ganz trauen die schwarz-weißen Kätzchen dem Spielzeug noch nicht, das Astrid Hans ihnen hinhält. Die Tierpflegerin und die ehrenamtlichen Katzenkuschler bearbeiten die neu zugezogene Katzenbande schon seit einiger Zeit. Einige der Kitten wurden auf der Straße geboren, bevor sie mit ihrer Mutter in das Tierheim Solingen gezogen sind. Menschen sind sie deshalb nicht gewöhnt. Trotzdem sind die Kleinen neugierig und erste Erfolge gibt es schon zu vermelden. Astrid Hans stellt die niedliche Katzenbande in unserem Video genauer vor.