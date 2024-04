Tierheim in Nettetal Bobby sucht ein neues Zuhause

(tref) Bobby hat auf seine alten Tage ein schweres Schicksal ereilt. Sein Besitzer ist so krank geworden, dass er sich nicht mehr um den 13 Jahre alten Rüden kümmern kann. Bobby, ein Hovawart-Berner-Sennenhund-Mix, lebt so seit dem 24. März im Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich. Er ist ein lebenslustiger Hund, der allerdings etwas Übergewicht hat. Er müsste ein wenig abspecken. Da er sehr gerne spazierengeht dürfte das kein Problem werden. Bei anderen Hunden entscheidet die Sympathie, ob er sie mag oder nicht. Katzen und Kleintiere sollten in seinem neuen Zuhause nicht vorkommen, die mag der Rüde nämlich nicht. Telefon Tierheim: 02153 3785.