Tierheim in Nettetal Tina und Tini suchen ein neues Zuhause

Tina und Tini sind zwei ruhige und zutrauliche Kaninchendamen, die allerdings ein bisschen mehr Platz brauchen als Zwergkaninchen. Es sind nämlich zwei Stallkaninchen und die sind etwas größer als ihre kleinen Kollegen. Die beiden wurden in einem Garten in Willich ausgesetzt und landeten so am 22. März im Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich. Weil die beiden sehr aneinander hängen, sollen sie nur im Doppelpack vermittelt werden. Tina und Tini sind superlieb und können, wenn die Temperaturen steigen, auch in Außenhaltung leben. Telefon Tierheim: 02153 3785.