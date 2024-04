Tierheim in Nettetal Finni und Hansi suchen ein neues Zuhause

(tre) Finni und Hansi leben seit dem 23. März im Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich. Ihre Besitzerin ist verstorben und so landeten die fünf Jahre alte Finni und der drei Jahre alte Hansi im Tierheim. Die beiden Wellensittiche sind unzertrennlich, was sie damit untermauern, dass sie gerne miteinander schnäbeln. Sie haben bislang nur in Innenhaltung gelebt und müssten daher auch im neuen Daheim innen leben. Sie hätten dabei gerne Freiflug in der Wohnung, denn dies haben sie auch bei ihrer Vorbesitzerin gehabt. Wenn man sich mit ihnen unterhält, hören Finni und Hansi aufmerksam zu. Telefon Tierheim: 02153 3785.