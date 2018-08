Tierheim Krefeld: Diese Tiere suchen ein Zuhause

Krefeld In der aktuellen Folge unserer Serie „Miezwohnung“ suchen ein Hund, zwei Kater und zwei Zwergkaninchen aus dem Krefelder Tierheim ein neues Zuhause. Besonders letztere sind zuckersüß, nur leider chronisch verschnupft.

Die erste Hitzewelle des Sommers ist vorüber, die Hundewiese des Tierheim Krefeld erstrahlt immer noch in sattem Grün. Boxer-Rüde Carlo musste jedoch mit dem anliegenden Feldweg vorlieb nehmen. Die Wiese war besetzt. Stolz präsentierte er sich vor der Linse und bewies seine Kenntnis der Grundkommandos. Ein „Sitz“, ein „Platz“ und schon senkte sich der über 20 Kilo schwere Vierbeiner gen Boden. Diese 20 Kilo in Kombination mit seiner Körpergröße sind der Grund dafür, weshalb man für Carlo einen Sachkundenachweis benötigt, bevor man ihn mit nach Hause nehmen darf. Carlo ist 8 Jahre alt, kastriert und kerngesund. Kinder- und Hundeverträglichkeit konnten bis jetzt noch nicht überprüft werden. Wenn also Kinder oder andere Hunde im Haushalt leben, müsste ein Zusammenleben mit Carlo getestet werden.