Tier der Woche aus dem Tierheim Hilden Pippi und Annika suchen ein neues Zuhause

Hier wurden die unterernährten, maximal zweijährigen Schweinchen erst einmal einer Milbenkur unterzogen, hatten sie sich doch schon an einigen Stellen blutig gekratzt. Leider kam bei Tommy die Hilfe zu spät. „Ihn mussten wir schweren Herzens über die Regenbogenbrücke gehen lassen. Er hatte einen Abszess, der bis in den Bauchraum hineingewachsen war. Auch eine OP konnte ihn nicht retten. Denn es sammelte sich immer wieder Eiter im Bauchraum“, berichtet Nina Woyte, die als Pflegerin im Kleintierhaus die Verantwortung für Meerschweinchen, Hasen, Vögel und Co. trägt. Allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden fällt es bei jedem Schützling schwer, den sie durch die Tierärztin des Tierheims erlösen lassen müssen. Aber es macht alle auch wütend, denn Tommy hätte dieses Schicksal vielleicht erspart bleiben können, wenn er Menschen gehört hätte, die Verantwortung für ein Tier übernehmen, das sie sich angeschafft haben. „Und sollte man aus finanziellen oder anderen Gründen sein Tier oder seine Tiere nicht behalten können, dann fordern wir diejenigen auf, die Tiere doch wenigstens bei uns oder in einem anderen Tierheim abzugeben. Wir haben Verständnis und handeln immer im Sinne der Tiere“, appelliert Woyte an das Verantwortungsbewusstsein aller Tierhalter.