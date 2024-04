Tierheim in Nettetal Kater Karlchen sucht ein neues Zuhause

Karlchen ist ein pflegeleichter Vertreter seiner Art und damit auch der richtige Kollege für Anfänger in Sachen Katzenhaltung. Der rund anderthalb Jahre alte Kater lebt seit dem 11. April im Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich. Gefunden wurde er in Viersen. Karlchen ist ein ruhiger und lieber Kater. Gegen andere Katzen hat er nichts einzuwenden. Eine Tendenz zum Freigang ist im Tierheim nicht zu erkennen. Ob er gerne Freigang hätte oder als Wohnungskatze leben möchte müsste in seinem neuen Zuhause ausprobiert werden.