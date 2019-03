Handball-Bundesliga: BHC ist klarer Sieger im Bergischen Derby

Gummersbach / Solingen Neun Spieltage vor Saisonende hat der Bergische HC auch die letzten rechnerischen Zweifel ausgeräumt: Mit dem 29:22 (14:11)-Erfolg beim VfL Gummersbach ist dem Handball-Erstligisten der Klassenerhalt sicher.

Angesichts der bisherigen Leistungen in dieser Saison und der Tabellenplatzierung hat es ohnehin keine Zweifel mehr gegeben, dass der Bergische HC noch in Abstiegsgefahr geraten könnte. Nach der souveränen Vorstellung beim VfL Gummersbach steht fest: Bei 19 Punkten Vorsprung auf den Tabellenvorletzten SG BBM Bietigheim könnten sich die Löwen in ihren neun verbleibenden Partien neun Niederlagen erlauben, um trotzdem den Klassenerhalt sicher zu haben.