Handball-Bundesliga BHC agiert mit Magdeburg auf Augenhöhe

Peter Johannesson zwischen den Pfosten des gastgebenden Handball-Bundesligisten lieferte zwei Paraden in kurzer Folge, Isak Persson und Lukas Stutzke ließen jeweils beste Chancen ausgenutzt. Statt den BHC vor 3316 Zuschauern in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle in dieser Phase mit zwei Treffern in Führung zu bringen, trafen die Magdeburger zum Ausgleich.