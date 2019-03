Handball-Bundesliga: Bergischer HC klettert mit Sieg in Göppingen auf Platz sieben

Solingen/Göppingen Im Duell der Tabellennachbarn setzte sich der Bergische HC bei Frisch Auf Göppingen mit 30:27 (15:11) durch. Löwen-Coach Sebastian Hinze spricht von einem „fast perfekten Auswärtsspiel“.

Die Gastgeber mit ihren Nationalspielern Sebastian Heymann und Marcel Schiller liefen von Beginn an einem Rückstand nach und scheiterten immer wieder in aussichtsreicher Position an Bastian Rutschmann. Der Keeper hatte an alter Wirkungsstätte den Vorzug bekommen vor Christopher Rudeck erhalten, der am vor einer Woche gegen die Schweiz sein offizieles Debüt in der Deutschen Nationalmannschaft gegeben hatte.