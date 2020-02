Zwilling : Zwilling-Umsatz: 642 Millionen Euro

Solingen Zwilling Küche erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz in Höhe von 642 Millionen Euro.

Die Zwilling J.A. Henckels AG hat das Produktportfolio um Küchen-Elektrokleingeräte und innovative Vakuumiersysteme erweitert. Auf der Konsumgütermesse Ambiente stellt das klingenstädtische Unternehmen diese Produktneuheiten ab heute ebenso ins Schaufenster wie Schneidwaren und Bestecke sowie weitere Küchenutensilien. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte Zwilling Küche einen Umsatz in Höhe von 642 Millionen Euro. In Solingen werden rund 700 Mitarbeiter beschäftigt, weltweit sind es rund 3300. Besonders erfreulich sei das Wachstum in den USA ausgefallen. Wichtiger Auslandsmarkt ist zudem China. Vorstandssprecher Dr. Erich Schiffers setzt auf die digitale Weiterentwicklung aller Märkte im In- und Ausland. Der Anteil des Vertriebskanals E-Commerce am Gesamtumsatz beträgt derzeit 27 Prozent und soll weiter ausgebaut werden.