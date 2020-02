Planung für die Klingenstadt : Vorerst keine neue Jugendherberge in Solingen

Solingen Seit der Schließung der Jugendherberge in Oberburg im September 2018 ist Solingen kein Jugendherbergsstandort mehr – und das wird noch mindestens zwei bis drei Jahre so bleiben.

Vorerst sei man mit der Renovierung und Modernisierung bestehender Jugendherbergen beschäftigt, in die ein erheblicher Betrag investiert werde. Hinzu komme ein großes laufendes Neubauprojekt in der Eifel, welches im laufenden Jahr zu Ende gebracht werden müsse, erklärte Oliver Mirring. Das alles spricht gegen Solingen, zumal der Standort Oberburg jetzt seit 15 Monaten geschlossen ist – nicht mehr zeitgemäß, hoher Sanierungsbedarf – und das Gelände verkauft werden soll.

Ob es überhaupt noch einen (neuen) Jugendherbergsstandort in Solingen geben wird – die Stadt hat dafür das Sportplatzgelände in Oberburg vorgeschlagen – , hängt auch von den Ergebnissen einer Machbarkeitsstudie ab, die das Jugendherbergswerk Rheinland in Auftrag gegeben hat. Der Entwurf dieser Studie liegt nun in Düsseldorf vor.