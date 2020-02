Bergische Industrie- und Handelskammer : IHK sieht wieder einen Aufwärtstrend

Grundsätzlich sieht IHK-Präsident Thomas Meyer den „Abschwung der bergischen Wirtschaft gestoppt“. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen / Bergisches Land Zusammen mit der Geschäftsführung der Bergischen IHK präsentierte Thomas Meyer die Zahlen der jüngsten Konjunkturumfrage.

Nach Umsatzanteilen ist der Fahrzeugbau und damit die Automobilzulieferer eine der größten Branchen in der Klingenstadt. Immerhin kommt diese Branche auf einen Anteil von 20 Prozent. Doch in dieser so wichtigen Branche für Solingen sind in den nächsten Jahren zum Teil erhebliche Veränderungen angesagt.

Der Strukturwandel in der Automobilindustrie, also die Umstellung von Benzin- beziehungsweise mit Diesel betriebenen Autos auf Elektrofahrzeuge wird auch im Bergischen und insbesondere in Solingen Spuren hinterlassen. „Vor allem für die Unternehmen, die mit Antrieben zu tun haben. Wer nichts mit Antrieben zu tun hat, braucht sich dagegen kaum umzustellen“, sagt der Präsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK), Thomas Meyer.

Mit Blick auf die Antriebstechnik werde es die bergischen Automobilzulieferer grundsätzlich weniger treffen. „Überdies ist nicht jeder Zulieferer zu 100 Prozent von der Automobilindustrie abhängig. Hier wurden frühzeitig auch andere Geschäftsfelder mit ins Programm genommen“, weiß der IHK-Präsident. Zudem wirkt sich der Strukturwandel aber auch auf das bergische Verkehrsgewerbe aus. Viele Speditionen sind für Automobilzulieferer unterwegs.

Zusammen mit der Geschäftsführung der Bergischen IHK präsentierte Meyer am Mittwoch die Zahlen der jüngsten Konjunkturumfrage. 456 Unternehmen mit rund 27.000 Beschäftigten, darunter 134 Firmen mit knapp 500 Mitarbeitern aus Solingen, hatten sich daran beteiligt. Grundsätzlich sieht Thomas Meyer den „Abschwung der bergischen Wirtschaft gestoppt“. Ob nur vorerst oder richtig, das werde sich im Frühjahr zeigen. „Wir sehen immerhin eine Seitwärtsbewegung, die langsam stabiler wird“, sagt der IHK-Präsident mit Blick auf die Umfrage-Ergebnisse. Zu Beginn des Jahres gehe es jedenfalls wieder aufwärts. Die klingenstädtischen Unternehmen bewerten ihre wirtschaftliche Situation derzeit jedenfalls besser als noch im Herbst vergangenen Jahres.

Der Geschäftslage-Index liegt momentan bei plus 20. Im vergangenen Herbst lag der Wert bei lediglich plus 18, im Frühjahr allerdings noch bei plus 24. Der Geschäftslage-Index ergibt sich aus der Differenz der positiven und negativen Antworten. Im Kammerbezirk stieg er jetzt auf 16,4 nach zuvor 14,5 Punkten.

Thomas Meyer sieht jedenfalls optimistisch in die Zukunft. Neben dem Strukturwandel in der Automobilindustrie sieht Meyer aber auch mehr Klarheit beim Thema Brexit. Positiv bewertet der IHK-Präsident auch die Teilverständigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China.