Festnahmen in Solingen : Mutmaßliche Räuber gehen Polizei ins Netz

Festnahmen in Solingen

Solingen Nach einem Raub am 22. Dezember in Solingen haben Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt einen Erfolg erzielt und zwei Tatverdächtige festgenommen.

Am Tattag gegen 18 Uhr hatten zwei zunächst unbekannte Personen einen 18-Jährigen auf der Zwergstraße überfallen, indem sie ihn von hinten umklammert und zu Boden gerissen hatten. Dabei war das Opfer mit einem Messer bedroht worden. Nachdem sich die Räuber der Wertgegenstände, wie Mobiltelefon, Geldbörse und Rucksack bemächtigt hatten, flohen sie.

Die umfangreichen polizeilichen Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen zwei Solinger im Alter von 16 und 19 Jahren. Die entsprechenden Durchsuchungen wurden am Dienstag vollstreckt, wobei Teile der Beute aufgefunden werden konnten. Die Beschuldigten wurden festgenommen.

Gegen den Älteren bestand bereits ein Haftbefehl, da er im Verdacht steht, auch an einem Raub in Hilden beteiligt gewesen zu sein. Der 16-Jährige sollte am Mittwoch einem Haftrichter mit dem Ziel der Untersuchungshaft vorgeführt werden.