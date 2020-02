Politiker äußern sich : Solinger FDP plädiert für Neuwahlen in Thüringen

Thomas Kemmerich (FDP) nach der Wahl in Erfurt. Foto: dpa/Martin Schutt

Solingen Nach der Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten in Thüringen auch mit Stimmen der AfD haben die Liberalen in der Klingenstadt erleichtert darauf reagiert, dass es nun wohl zu Neuwahlen in dem ostdeutschen Bundesland kommen soll.

„Das ist die einzig richtige Entscheidung“, sagte der Solinger FDP-Vorsitzende Dr. Robert Weindl am Donnerstag. Er habe nach der Ministerpräsidenten-Wahl eine sehr unruhige Nacht gehabt, bekannte Weindl, der die Vorgänge in Thüringen als unsäglich bezeichnete.

„So nimmt das Vertrauen auch vor Ort Schaden“ , sagte Weindl, der es begrüßte, dass FDP-Bundeschef Christian Lindner am Freitag im Parteivorstand die Vertrauensfrage stellen will. Darüber hinaus verwahrte sich der FDP-Vorsitzende aber auch gegen Versuche, die Solinger Liberalen in eine rechte Ecke zu stellen.

Die CDU in der Klingenstadt distanzierte sich ebenfalls von den Vorgängen in Erfurt. OB-Kandidat Carsten Becker sprach von „keinem guten Tag für die Demokratie“. Wie Weindl lehnte Becker eine Zusammenarbeit mit AfD und Linkspartei ab, derweil CDU-Sprecher Rafael Sarlak auch Kritik an Solingens SPD-Chef Josef Neumann übte.