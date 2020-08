Höhscheid : German Design Award für das Designstudio Bachmannkern

Höhscheid Erstmals konnte das Designstudio Bachmannkern einen Preis für einen virtuellen Messestand gewinnen, und zwar den German Design Award. Diese Auszeichnung prämiert jährlich innovative Projekte und ihre Gestalter

(uwv) Auszeichnungen hat das Studio Bachmannkern schon einige gewinnen können. „So 15 bis 20“, sagt Stephan Schäfer-Mehdi, der im Designstudio für Marke und Kommunikation im Raum an der Gasstraße für Strategie und Kreation zuständig ist. Erstmals konnte das Unternehmen von Geschäftsführer Dirk Bachmann-Kern nun aber einen Preis für einen virtuellen Messestand gewinnen, und zwar den German Design Award. Diese Auszeichnung prämiert jährlich innovative Projekte und ihre Gestalter, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind.

Der digitale Messestand für die Firma LEDVANCE war aus der Not beziehungsweise der Corona-Pandemie geboren. Für die Messe Light+Building 2020, die im März in Frankfurt stattfinden sollte, war bereits ein herkömmlicher Messestand vom Solinger Designstudio konzipiert worden. Doch dann wurde die Messe abgesagt, und binnen fünf Tagen wurde ein rein virtueller Messestand kreiert. „Mit digitalen Messeauftritten müssen wir uns auch in Zukunft weiter abfinden“, sagt Stephan Schäfer-Mehdi.