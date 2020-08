Kommentar : Rausgeschmissenes Geld

Um es klar zu sagen: Für einen neuen Trassen-Übergang am Kunstmuseum darf kein Geld verschwendet werden – auch dann nicht, wenn der Löwenanteil aus Bundesmitteln fließt. Denn zum einen stellt sich die Frage, was eine Verlegung um wenige Meter bringen soll.

Zum anderen geht es aber auch ums Prinzip. Bisweilen neigen lokale Entscheidungsträger dazu, bei Fördermitteln von Bund und Land nicht so genau hinzusehen. Man nimmt halt, was man kriegen kann. Doch das ist fatal, handelt es sich dabei doch auch um Steuergelder. Und es liegt dementsprechend in der Verantwortung aller Beteiligten, mit den Mitteln sorgsam umzugehen. Am Ende zahlt nämlich immer der Bürger.