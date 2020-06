90. Geburtstag in Mönchengladbach : Virtuelle Video-Geburtstagsfeier für Pfarrer Johannes van der Vorst

Johannes van der Vorst in dem Video zu seinem 90. Geburtstag. Foto: Alice Häuser

Mönchengladbach Zum 90. Geburtstag des Geistlichen gab es einen Dankgottesdienst im kleinen Kreis und ein Youtube-Video voller Grußbotschaften von Freunden, Weggefährten und Promis für den „Don Camillo vom Niederrhein“.

Am Donnerstagmorgen fand im kleinen Kreis ein Dankgottesdienst in seiner Pfarre Geistenbeck statt. „Bitte kein Gedöns“, hatte sich Pfarrer Johannes van der Vorst zum 90-Jährigen gewünscht. Entsprechend prägnant fiel Albert Damblons Predigt aus. Der Pfarrer nannte van der Vorst einen „guten, starken Hirten“ und lobte dessen Art der „Seelsorge im Homeoffice“ mit unzähligen Telefonkontakten in Corona-Zeiten. Da der Jubilar viele Freunde hat, die Besucherzahl zur Messe aber wegen der Corona-Pandemie stark limitiert war, ist seit Donnerstagabend eine virtuelle Geburtstagsfeier im Internet abrufbar unter https://youtu.be/FjZBvgmoaY8.

Schützenchef Horst Thoren setzte das Projekt „Wir feiern, wir danken, wir gratulieren Johannes“ unterstützt von Filmemacherin Alice Häuser um. Der Film zeigt eine kleine Schar mit dem 90-Jährigen an und in der Klosterkirche Neuwerk, wo „Bruder Johannes“ getauft wurde. Weitere Gratulanten sind per Videoeinspielungen zugeschaltet. Das Tambourcorps Neuwerk zieht mit fröhlicher Schützenmusik auf. Münsterkantor Klaus Paulsen begleitet an der Orgel Sängerin Luzia Ostermann. Beiträge von konzertanter Musik und Schützenklängen deuten auf das Lebensspektrum, wie etwa van der Vorsts Amt als Bezirkspräses für die Bruderschaften und Vereine in Mönchengladbach und Korschenbroich.

Nach der Dankmesse ließ der Bruderrat vor der Pfarrkirche Geistenbeck 90 Luftballons aufsteigen. Foto: Horst Thoren