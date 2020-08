Unternehmen aus Radevormwald : Firma Gira gewinnt Preise für innovative Produkte

Radevormwald Beim „German Innovation Award“ konnte der Gebäudetechnik-Spezialist aus Rade gleich zwei Mal punkten. Es gab rund 700 Einreichungen in 40 Kategorien. Der Preis ist in diesem Jahr zum dritten Mal ausgelobt worden.

„Zukunftweisende Innovationen, die nachhaltig Wirkung zeigen und für den Nutzer einen Mehrwert bieten“ will der renommierte Rat für Formgebung nach eigenem Bekunden mit dem von ihm ausgelobten „German Innovation Award“ auszeichnen. Rund 700 Einreichungen in 40 Kategorien wetteiferten in diesem Jahr um den Preis, der 2020 zum dritten Mal ausgelobt worden ist.