Odentaler Weg : Mythos Klingenring existiert immer noch

WIDDERT Anlieger des Odentaler Wegs fürchten, dass die Landstraße nach dem Umbau noch mehr zum Rasen verleitet. Sie hoffen auf verkehrsberuhigende Maßnahmen.

Himmlische Ruhe – zumindest am Wochenende: Für einige Anlieger des Odentaler Wegs können die Straßenbauarbeiten nicht lang genug dauern. Lothar Klingenberg, der seit rund 50 Jahren an dem Stück zwischen Schellberger Weg und Bünkenberg wohnt, wünscht sich verkehrsberuhigte Zonen wie am Balkhauser Weg. „Wir haben auch lange für Geschwindigkeitskontrollen gekämpft. Aber abends und an den Wochenenden passiert nichts – und morgens hat sich die Polizei gut sichtbar an den Straßenrand gestellt.“„Die Raserei vor Baustellenbeginn war schlimm“, bestätigen Ralf Sons und seine Familie. Ihr Grundstück liegt an der Einmündung Breidbach. „Unsere Sorge ist, dass es nach dem Ende der Arbeiten noch schlimmer wird. Wir werden uns an den Wochenenden verbarrikadieren müssen.“ Schon 2018 hatten Sons („ich bin quasi hier geboren“) und andere Anwohner eine Unterschriftenliste ans Ordnungsamt weitergeleitet – weil in den Köpfen einiger Auto- und Motorradfahrer wohl immer noch der „Mythos Klingenring“ existiere. „Mit der Begründung, dass hier kein Unfallschwerpunkt ist, passierte aber nichts. Früher konnten die Kinder hier noch mit dem Fahrrad auf die Straße gehen.“