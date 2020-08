Interview Miki Kekenj : Ein Wandler zwischen musikalischen Welten

Mit dem WDR-Funkhausorchester und dem Rapper „Curse“ hat der Konzertmeister der Bergischen Symphoniker sein neues Album „Opus 2 – Mein Utopia“ aufgenommen.

Mihalj „Miki“ Kekenj Der 40-jährige gebürtige Braunschweiger studierte im Hauptfach Violine an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, wo er noch immer mit seiner Ehefrau und seinen drei Kindern lebt. Seit 2008 ist er erster Konzertmeister bei den Bergischen Symphonikern. Gemeinsam mit dem Kollegen Christian Leschowski rief er die Crossover-Reihe „On Fire“ ins Leben. Zudem lieferte Kekenj Streicherarrangement für bekannte Popmusiker, wie zum Beispiel auf Live-Projekten von „Aloe Blacc“ oder „Joy Denalane“.

Kekenj Ein Freund von mir arbeitet dort und stellte mein Album in der HipHop-Abteilung vor. Dort empfand man es als zu klassik-lastig und gab es der Klassik-Abteilung. Und so saß ich wenig später in Berlin in dem Büro und sie fragten mich: Warum haben wir Dich eigentlich noch nicht gekannt?